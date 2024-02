Ospiti d’eccezione al comando della polizia locale di Macerata dove il comandante Danilo Doria, il sostituto commissario Maria Marrocchella e il sovrintendente capo Luca Toso hanno accolto gli alunni e le alunne delle classi 3A e 3B della scuola primaria di Appignano.

Una giornata particolare per i bambini e le bambine che, accompagnati dalle insegnanti Valentina Andreucci, Federica Arcangeli, Michela Palpacelli e Loretta Ricci, hanno visitato la sede dimostrando un grande interesse per la Centrale operativa e le altre sezioni del comando e dove hanno avuto un primo approccio con l’educazione stradale, con le norme del codice stradale soprattutto con quelle inerenti i pedoni e i ciclisti.

«Un primo approccio importante per sensibilizzare i bambini e le bambine su una tematica importante come quella che riguarda l’educazione stradale – ha sottolineato il comandante della polizia locale Danilo Doria -. Puntare l’attenzione sul rispetto delle regole e sulla sicurezza è un elemento indispensabile per favorire l’accrescere di comportamenti consapevoli e per costruire un percorso educativo che insegni fin da piccoli a vivere la strada in maniera più responsabile. Intervenire in maniera precoce con attività didattiche ed educative su queste tematiche diventa essenziale perché i bambini di oggi saranno gli adulti di domani».

A conclusione della visita i piccoli studenti sono stati entusiasti di poter vedere da vicino le moto e le auto in dotazione al Comando dove sono potuti anche salire.