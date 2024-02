I mestieri di una volta appresi direttamente da chi li svolgeva. E’ l’esperienza vissuta da alunni e alunne della scuola dell’Infanzia “Rosa Agazzi” quartiere Vergini, plesso dell’Istituto comprensivo E. Fermi di Macerata. , Durante la settimana culturale, hin classe sono arrivate le due bisnonne Yolanda Quiroga e Livia Messi e il nonno Franco Serafini per far conoscere e scoprire ai bambini di 3-4-5 anni “i mestieri antichi”, i mestieri di una volta: “la sarta”, “la sfoglina” ed “il falegname”.

«I bambini e le bambine – scrive la scuola in una nota – entusiasti ed euforici, usando gli strumenti del mestiere, dietro la guida esperta di questi fantastici e preziosi ospiti, si sono cimentati a tagliare stoffe, ad infilare aghi, a rompere uova e impastarle con la farina, a piantare chiodi su tavole di legno. Tutti hanno dimostrato grande impegno ed attenzione nel fare centrini all’uncinetto, tagliatelle, giochi, tavoli e cornici di legno, anche le maestre».