Sono il liceo artistico Cantalamessa e il liceo scientifico Galilei, entrambi di Macerata, gli istituti della provincia premiati questa mattina ad Ancona per Storie di Alternanza, il riconoscimento di Camera Marche ai video racconti delle esperienze in progetti di Alternanza realizzati degli studenti marchigiani.

Dopo i saluti di Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche, e Antonella Andreoli, assessora alle Politiche educative del Comune di Ancona, gli interventi di Carmina Pinto in rappresentanza della Direzione scolastica regionale per le Marche, e Andrea Santori: il componente di Giunta della Camera di Commercio delle Marche con delega alla Formazione, imprenditore, Presidente ITS Academy ha inviato il suo contributo.

Ha aperto l’incontro l’assessora alle Politiche educative del Comune di Ancona Antonella Andreoli, che ha fatto gli onori di casa ad Ancona, dove si trova la sede di rappresentanza di Camera Marche, la Loggia dei Mercanti, alla sua prima partecipazione all’evento e che ha sottolineato la necessità irrimandabile di connettere al meglio la formazione scolastica e le esigenze e opportunità del tessuto economico dei territori.

Molto soddisfatto Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche che, colpito dai lavori video dei ragazzi e delle ragazze, ha dichiarato: «Avete trattato molti temi e vi siete misurati su molti aspetti: l’area Steam, l’internazionalizzazione, l’accoglienza. Dimostrate di avere a cuore l’inclusione e il sociale, la dimensione della disabilità, chi si trova in posizione di svantaggio. In generale mostrate di essere attenti a tutto. Vedendo quello che avete prodotto e raccontato capiamo che siete una parte importante dell’Italia e delle Marche, che quelli indietro siamo noi e che dobbiamo fare di tutto per integrare in modo sempre più efficace il mondo della scuola e quello del lavoro».

Ha portato il suo saluto anche l’assessora alla Cultura e all’Istruzione della Regione Marche, Chiara Biondi che ha sottolineato l’importanza di seguire l’inclinazione nella scelta dei percorsi scolastici e formativi, e la funzione di stimolo che anche il riconoscimento promosso da Camera Marche rappresenta “mette in campo la creatività, integra una forma di didattica innovativa che vi proietta nel futuro”

Commossa la rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale, Carmina Pinto, partner dell’ente camerale sin dalla prima edizione dell’iniziativa, che ha ricordato l’importanza di autocelebrarsi, dirsi bravi, quando si riesce, come in questo caso, a procedere in un percorso, in un’esperienza didattica e formativa fuori dalla scuola, tirando fuori il meglio da sé e dal contesto con cui ci si misura.

«Incontri come quello odierno – ha spiegato Andrea Santori nell’intervento letto dal conduttore Lucio Zanca –consentono certamente il raccordo fra tutti i soggetti protagonisti dell’alternanza, per accorciare le distanze, per migliorare le attività e farle crescere ulteriormente. La sinergia tra Impresa e Scuola deve essere allora premiata e moltiplicata, emulando al contempo i migliori casi di cooperazione. Una Scuola di qualità è indispensabile all’Impresa, che troppo spesso fatica a trovare profili adeguati. E’ necessario allora che Impresa e Scuola continuino a lavorare insieme, collocando al centro di tutto i giovani, verso i quali si coltivano aspettative, ma nei confronti dei quali si hanno anche precise responsabilità. A voi ragazzi chiedo di mettervi in gioco e di lanciarvi in iniziative, perché senza la vostra intraprendenza, il vostro entusiasmo, il vostro talento è impossibile progettare qualsiasi futuro».

Nella categoria dei licei, il Cantalamessa ha ottenuto il primo posto con il progetto “Silverstone”.

Il progetto ha anche vinto il premio di Unioncamere a livello nazionale (premiato al Job Orienta a Verona Fiere lo scorso novembre); è un’esperienza all’interno di un laboratorio orafo dove la tirocinante ha potuto approfondire conoscenze e abilità riguardo alle lavorazioni manuali, alle tipologie di metalli preziosi come oro e argento e riguardo a tutte le fasi di lavorazione del singolo pezzo, dalla progettazione 3D alla realizzazione.

Secondo invece lo scientifico Galilei che ha proposto un’esperienza di alternanza internazionale svolta in Wroclaw (Polonia), che ha permesso la conoscenza di realtà lavorative nuove avvalendosi dell’uso della lingua inglese e di una gestione autonoma della vita personale.

Per i progetti primi classificati sono previsti mille euro agli studenti e 500 euro alla scuola. Per i secondi classificati 420 euro alla scuola.