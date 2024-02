Le soft skill si allenano a scuola

Sono terminate ieri le “Giornate delle Soft skills – Orientamento” per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Macerata. Le aule sono diventate laboratori dove sperimentare le proprie abilità manuali, motorie, linguistiche, logico-matematiche ed espressive e dove sviluppare l’intelligenza emotiva e le abilità naturali che ciascuno di noi possiede.

«Gli alunni e le alunne hanno avuto l’opportunità – scrive la scuola – di incontrare esperti esterni e docenti interni con specifiche competenze extracurricolari; numerosi gli interventi e le collaborazioni per promuovere le qualità relazionali e la creatività di studenti e studentesse. Diverse personalità hanno accolto volentieri l’invito a interagire con l’Istituto nell’ottica di una scuola che si occupa della personalità e dell’orientamento dei suoi alunni e alunne. Grande è stato l’impegno profuso dall’istituzione scolastica per organizzare tali giornate, convinta dell’importanza e dell’efficacia di promuovere le soft skills: caratteristiche trasversali e pertinenti ai tratti specifici della personalità di ogni individuo.

Successo per i laboratori di fotografia digitale, di poesia, di scrittura musicale, di giornalismo, di lingue comunitarie, di realtà virtuale, di difesa personale, di teatro, di scacchi, di collage e caviardage e tantissime attività sportive».