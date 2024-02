Per gli alunni e le alunne delle classi terze dell’I.C. Simone de Magistris di Caldarola e Belforte del Chienti l’incontro con l’Erasmus Theatre è ormai un appuntamento fisso: nei giorni scorsi hanno assistito alla messa in scena del variopinto e surreale spettacolo in lingua inglese “Alice – The Musical” al teatro Don Bosco di Macerata.

La rappresentazione, il cui cast è formato da attori di madrelingua specializzati nel musical, è basata sulle avventure del celebre personaggio creato da Lewis Carroll nel 1865 ma strizza l’occhio anche alla versione cinematografica diretta da Tim Burton nel 2010, con Johnny Depp.

«Un’occasione speciale- scrive la scuola – per gli studenti di mettere alla prova la loro abilità di ascolto: grazie ad una complessità linguistica abbastanza adeguata al loro livello e alla preparazione che ha preceduto la visione dello show, sono riusciti a seguire con attenzione le vicende di Alice e degli altri stravaganti personaggi di Carroll, dal White Rabbit al Caterpillar, dal Mad Hatter al Cheshire Cat, fino alla irascibile e temibile Queen of Hearts, in un viaggio di crescita, di passaggio all’età adulta, di ricerca della propria identità e scoperta di sé. I ragazzi e le ragazze, inoltre, si sono lasciati coinvolgere dagli attori anche nel canto e nel ritmo delle numerose canzoni attraverso il battito delle mani. Come d’abitudine, gli attori, tutti molto giovani, si sono intrattenuti con i ragazzi al termine della rappresentazione per rispondere alle loro domande, scegliendo tra queste quella ritenuta più interessante e premiandola con un gadget relativo al musical stesso».

L’organizzazione quest’anno ha anche deciso di premiare l’istituto scolastico di appartenenza della studentessa vincitrice donando una pianta di ulivo, questo per sensibilizzare al problema della Xylella, il batterio che sta uccidendo milioni di alberi di ulivo in Puglia e in altre regioni d’Italia.

«Ci auguriamo naturalmente – concludono i docenti d’inglese Venanzo Cerqueti e Maria Cristina Tallei – che questa bella e significativa esperienza possa essere ripetuta in futuro, in quanto essa permette agli alunni non solo di fare un’esperienza di ascolto di materiale linguistico autentico, ma anche di avvicinarsi al magico mondo del teatro».