Grande entusiasmo alla bocciofila di Sambucheto di Montecassiano nel week end dedicato alla scherma giovanile marchigiana. Circa 200 giovanissimi atleti e atlete dai 6 ai 14 anni sono scesi in pedana per le gare regionali di scherma il 10 e 11 febbraio. Tutte le società marchigiane erano presenti e si sono contese i diversi titoli regionali in palio.

Due gli atleti della Macerata Scherma a salire sul gradino più alto del podio:

Luca Valeriani si è aggiudicato la prova della categoria E, mentre Agata Parenti ha conquistato il primo posto nella gara a squadre categoria Bambine/Giovanissime di Fioretto Femminile, gareggiando con le compagne di squadra fabrianesi Dallia Febo ed Emily Ricciotti.

«Ben curata ed efficiente – si legge in una nota degli organizzatori – è stata l’organizzazione della manifestazione da parte della Macerata Scherma e e della Asd Bocciofila Sambucheto che hanno reso evidente la possibilità di utilizzare gli impianti sportivi in modo multidisciplinare, trasformando il campo di bocce in una perfetta sala di scherma.

Un particolare ringraziamento va a Francesco Giustozzi, Presidente della Bocciofila Sambucheto, a Kelly Romagnoli, Responsabile della struttura e del bar, a Claudia De Nobili e Giuseppe Carnevali, Consiglieri della Macerata Scherma, che hanno allestito con grande attenzione gli spazi per la gara assistito costantemente dirigenti, tecnici e atleti durante lo svolgimento».

Alla gara erano presenti diverse personalità del modo sportivo e del Comune di Montecassiano: Fabio Luna, presidente del Coni Marche, Stefano Angelelli, presidente del Comitato regionale della Federazione italiana Scherma, Fabio Romagnoli, delegato provinciale Coni, Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano, Katia Acciaresi, vice sindaca di Montecassiano, Paolo Spernanzoni, consigliere delegato allo Sport del comune di Montecassiano.