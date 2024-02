L’ex sindaco di Rizziconi Antonino Bartuccio è stato il protagonista di uno dei momenti più intensi della settimana culturale dell’Ite “Gentili” di Macerata; l’ospite ha raccontato a studenti e studentesse la vicenda che ha portato lui e l’intera famiglia a vivere sotto scorta. Bartuccio, sindaco dal 2010 al 2011, ha infatti denunciato e fatto arrestare, nel giugno 2014, gli esponenti della famiglia Crea che, come emerso dall’operazione “Deus”, hanno per anni deciso chi doveva svolgere il ruolo di amministratore comunale nella sua città.

«Ciò che ha inchiodato gli studenti alle poltroncine dell’Aula Magna – scrive la scuola in una nota – è la forza delle parole dell’ex sindaco che ha ribadito come questa scelta così forte ha realmente reso libero lui e la sua famiglia, tutti liberi dalla schiavitù dell’illegalità e dei soprusi delle organizzazioni criminali. La Dirigente Scolastica Alessandra Gattari ha ringraziato con visibile emozione la testimonianza ricevuta come un vero dono prezioso per le ragazze ed i ragazzi dell’Istituto che hanno potuto beneficiare di una narrazione diretta e vissuta in prima persona della cultura della legalità».