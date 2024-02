Le classi di seconda media della scuola secondaria di primo grado Città di Treia hanno ricevuto la visita della delegazione Fai di Macerata, guidata dal professor Giuseppe Rivetti. Le alunne e gli alunni con le loro docenti, a novembre avevano partecipato alle “Giornate Fai per le scuole” realizzando un importante percorso alla scoperta dei monumenti del centro storico di Treia.

«Durante l’ incontro – si legge in una nota della scuola – il professor Rivetti e la professoressa Anna Luigia Rinaldi hanno dialogato con i presenti evidenziando l’importanza del progetto Fai per valorizzare la Città di Treia. L’ Italia ha un patrimonio culturale immenso, pari a circa l’80 % di quello mondiale. E’ da questo dato che il professor Rivetti ha stimolato la discussione e invitato a proseguire la collaborazione».

Il prossimo appuntamento per il sodalizio scuola-Fai sarà per le giornate d’ autunno, a cui tutti daranno il proprio contributo. «La nostra scuola ha un nuovo partner, il Fai – esulta la dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo – Questo ci inorgoglisce moltissimo, perché contribuire alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, il più importante del mondo secondo l ‘Unesco, ha un valore educativo enorme». Al termine dell’ incontro le alunne e gli alunni hanno ricevuto un attestato Fai per il lavoro svolto.