Due settimane fa si è recato, insieme alla sua famiglia, al canile di Macerata e, dopo alcuni giorni dedicati alla conoscenza dell’animale e preparazione nella struttura, ha deciso di adottare un cane di 7 anni. Diego, alunno della 3B della scuola Enrico Fermi di Macerata ha testimoniato la sua esperienza davanti alle classi di prima media nel corso dell’incontro di ieri con i responsabili del canile di Macerata, Giacomo Cappelloni, Ilaria Natali e i referenti della Lav Michele Orlandi e Edy Cappelletti. Diego di è fatto portavoce delle emozioni provate, affermando che la sua famiglia ha preferito prendere un cane grande e per di più dal canile per fare anche del bene, e che l’adozione di un cane dal canile «è la cosa più bella e formativa che abbia mai fatto».

L’evento, che si è svolto nel penultimo giorno della settimana culturale, è stato proposto dall’insegnante e consigliera comunale Sabrina De Padova, sempre vicina alle tematiche inerenti la sensibilizzazione sia verso il rispetto degli animali, delle persone e la discriminazione di genere.

Diversi ragazzi e ragazze come Sofia, Beatrice, Hanaf, Zakaria, Angelica e altri, hanno portato in beneficenza coperte, giochi e guinzagli per gli animali del canile.

Giacomo e Ilaria hanno fatto entrare virtualmente le classi nel canile e hanno presentato i loro ospiti tramite delle diapositive, hanno illustrato come trascorrono le loro giornate e hanno indicato quali sono le procedure per adottare i cani o i gatti presenti in struttura.

Successivamente sono intervenuti gli esperti della Lav, sensibilizzando gli alunni e le alunne sul concetto che tutti gli animali sono esseri senzienti e vanno rispettati, hanno insegnato a mettersi nei panni degli animali quando vengono costretti a fare qualcosa contro natura. La giornata è stata ricca di emozioni e di valori, una giornata da non dimenticare.