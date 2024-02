La classe 2°A della scuola secondaria di primo grado Città di Treia è stata premiata dalla Regione Marche per il concorso “10 febbraio” in occasione del “Giorno del Ricordo”. Le alunne e gli alunni con i loro docenti hanno fatto un lavoro di ricerca storica sulle Foibe e sull’esodo giuliano dalmata. Il lavoro è stato completato con un’intervista a Livilla Sivocci che all’epoca dei fatti narrati aveva sei anni e ha dovuto subire l’esodo dalle sue terre verso l’Italia. La dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo commenta: «Abbiamo ricevuto, in una settimana, ben due riconoscimenti dalla Regione Marche. Questa volta gli allievi e le allieve della secondaria hanno ben lavorato sul doloroso esodo giuliano-dalmata, una pagina della nostra storia poco conosciuta».

Livilla Sivocci ha portato oggi la sua testimonianza per la cerimonia ufficiale nell’ aula multimediale del Comune.