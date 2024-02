Tre studenti della 5^A della scuola Dante Alighieri sul podio dei giochi matematici d’autunno per l’istituto Via Regina Elena. A partecipare sono state le classi quarte e quinte di tutto l’istituto comprensivo, per un totale di 78 alunni ed alunne e ai primi tre posti ci sono due bambini e una bambina della stessa classe, la 5^A della Dante Alighieri di via Regina Elena. I piccoli “pitagorici” sono stati ricevuti nei giorni scorsi dalla preside Pamela Tomassi .

I “Giochi matematici d’autunno 2023” sono una competizione nazionale organizzata dal centro Pristern dell’università Bocconi di Milano e si sono svolti nelle sedi dell’istituto lo scorso 14 novembre. Alla competizione hanno partecipato 78 ragazzi e ragazze delle quarte e quinte delle scuole dell’istituto comprensivo per un totale di 78 allievi che sostenuti dalle insegnanti di matematica si sono misurati nella risoluzione di quesiti di tipo logico matematico.

Nei giorni scorsi i risultati: la prova ha visto come primi classificati Nicola Gattafoni, Chiara Celeste Raganini e Leo Yago Capozucca, tutti e tre appartenenti alla 5^ A della Dante Alighieri. Una classe di piccoli talenti guidati dalle docenti Filomena Parente e Carla Menichelli che hanno saputo accompagnato la classe fin dall’inizio del loro percorso alla scoperta della matematica, facendo vivere l’apprendimento come un momento di crescita e curiosità. I piccoli campioni hanno mostrato grande emozione, ma anche soddisfazione e orgoglio per il traguardo raggiunto e per il percorso scolastico fatto perché, come hanno spiegato, «non è mai mancato il sostegno dei compagni e delle insegnanti». Ai compagni di classe hanno raccontato l’esperienza fatta, vissuta come un gioco, ma con lo spirito della sfida, comprendendo già da ora che per vincere, come hanno raccontato alla preside «basta non tirarsi indietro di fronte alle sfide, mettendosi in gioco, senza ansia, ma con la gioia di divertirsi e superare i propri limiti». Per loro in premio un attestato e un gioco in scatola per allenare la mente.

