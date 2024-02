Gli studenti e le studentesse delle classi quarte del liceo scientifico “Galileo Galilei” di Macerata hanno trovato l’America. Per tre settimane l’insegnamento della fisica si è svolto in lingua inglese grazie alla collaborazione con Lucy Nester, undergraduate student in ingegneria nucleare dell’Alma Mater della scienza, il M.I.T. (Massachussetts Institute of Technology) di Boston.



«Questa collaborazione – scrive la scuola – è stata resa possibile grazie all’adesione dell’Istituto al progetto Mit Global Teaching Labs che ha offerto agli studenti l’opportunità di entrare in contatto con una metodologia didattica meno tradizionale, basata sull’approccio hands on e di potenziare l’uso della lingua inglese. Grazie al materiale didattico digitale e a quello prodotto dai ragazzi e dalle ragazze in laboratorio, le onde sonore e luminose, sebbene affrontate in lingua inglese non hanno più segreti. Anche per la famiglia che ha ospitato la studentessa l’esperienza è stata positiva. La dirigente scolastica Roberta Ciampechini ha mostrato vivo apprezzamento per il progetto e rivolge un ringraziamento particolare alla studentessa che ha saputo coinvolgere i ragazzi con competenza e professionalità».