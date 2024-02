Le alunne e gli alunni di tutti i plessi scolastici della scuola dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi” e dei servizi educativi da 0 a 3 anni, hanno deciso di esporre, sotto i portici di piazza Del Popolo, coloratissimi calzini realizzati con materiale cartaceo.

Lo hanno fatto in occasione della Giornata dei calzini spaiati, iniziativa che si celebra ogni anno il primo venerdì di febbraio e che intende far riflettere i più piccoli sull’accettazione della diversità che non deve essere vista come un ostacolo ma una ricchezza per farci capire quanto ognuno di noi è unico.

«Gli elaborati – si legge in una nota del Comune – posizionati dalla maestre grazie alla collaborazione degli operai del Comune, resteranno esposti fino a lunedì 5 febbraio. A coordinare l’iniziativa, nell’ambito delle attività della scuola relative alla cittadinanza attiva e all’educazione civica, l’insegnante referente, Giovanna Massei, e la dirigente scolastica, Catia Scattolini, che spiega: «Tale iniziativa vuole rappresentare un valore aggiunto alla condivisione con l’extra-scuola dei percorsi di carattere prosociale ed inclusivo, nei quali sono coinvolti gli alunni e le alunne di tutti i plessi scolastici della Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto comprensivo».

Tra i primi a fare visita alla colorata esposizione anche la vice sindaca e assessora alla Cultura della Città di San Severino, Vanna Bianconi, coinvolta dalla scuola.

Chi aderisce alla Giornata simbolica è invitato a indossare calzini spaiati e, se vuole, pubblicare la foto sui propri canali social o sulla pagina dedicata all’evento completa di hashtag #calzinispaiati2024.