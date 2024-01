E’ partito ormai da più di un mese e continuerà fino ad aprile il progetto “Teatriamo” che coinvolge alunni ed alunne delle classi prime e seconde della Secondaria di I grado dell’istituto “Dante Alighieri” e che si concluderà con uno spettacolo a maggio.

Si tratta di un gruppo ormai affiatato che il martedì, dalle 14.45 alle 16.15, condivide emozioni e tanto divertimento, mentre impara i segreti e l’alfabeto di un mondo tanto affascinante come il teatro, sotto la guida dell’esperta Francesca Rossi Brunori.

Cosi riferiscono alcune “attrici in erba”: «Io mi sento libera di esprimermi, mi sento leggera e spensierata» dice Alice. «E’ super immedesimarsi in situazioni magari un po’ strane…alla fine riesco a capire meglio gli altri, oltre che me stessa, e ho imparato a giudicare meno dall’apparenza. In fondo dovremmo cercare sempre di vedere le cose anche dal punto di vista altrui» aggiunge Asia.

«Il laboratorio di teatro – scrive il gruppo Teatriamo – era stato già sperimentato alla “Dante Alighieri” nel precedente anno scolastico, quando alunni ed alunne di alcune classi prime e seconde hanno assaporato la bellezza di calcare il palco…e che palco: il teatro Lauro Rossi, a Macerata. Allora avevano messo in scena, prendendo a modello il testo di Italo Calvino, una città ideale: avevano scritto parti, mimato scene, musicato e cantato testi adattandoli ai brani del compositore Paul Hindernit. E’ stata un’ esperienza unica e formativa come il teatro sa regalare. Forti dell’ attività del precedente anno scolastico ed anche per la richiesta di genitori ed alunni ed alunne, quest’anno l’Istituto ha voluto aprire a tutte le classi prime e seconde della scuola secondaria la possibilità di partecipare. Ormai il laboratorio teatrale diventerà un progetto stabile della “Dante Alighieri”, nella consapevolezza che valorizzando la condivisione e la capacità di lavorare in gruppo e favorendo l’espressione delle emozioni e la gestione delle competenze interrelazionali si promuove da un lato un attivo senso civico e dall’altro una migliore conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, anche in funzione orientativa».