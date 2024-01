Un nuovo laboratorio di Realtà virtuale all’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato (Ipsia) di Corridonia e sedi coordinate di Macerata e Civitanova.

«E’ un ponte tra la teoria e la pratica – scrive la scuola – ed è progettato per offrire agli studenti un’esperienza unica. Su indicazioni specifiche e dettagliate formulate dai docenti dell’indirizzo Mat dell’Istituto, un’azienda specializzata ha creato un’app innovativa, unica nel suo genere, per una simulazione di tipo immersivo in cui gli studenti, con l’uso di visori Oculus Quest, possono affrontare scenari tridimensionali riguardanti guasti e problematiche tecniche che potrebbero incontrare nel mondo reale. L’esperienza virtuale consente loro di sviluppare un’intuizione pratica nella risoluzione di problemi, migliorando la loro capacità di diagnosi e di riparazione.

Infatti, la realtà virtuale facilita la collaborazione in tempo reale tra studenti e docenti, consentendo ai formatori di fornire istruzioni dettagliate e feedback immediati. La possibilità di visualizzare e interagire con modelli virtuali interattivi durante le lezioni permette ai ragazzi di approfondire la comprensione dei concetti affrontati nelle lezioni teoriche».

«La Realtà virtuale è un catalizzatore – commenta il dirigente scolastico Gianni Mastrocola – per una rivoluzione educativa. L’integrazione di questa tecnologia nelle progettazioni di manutenzione e assistenza tecnica è una risposta alla crescente complessità delle sfide tecnologiche. Stiamo formando tecnici che saranno pronti ad affrontare il futuro con fiducia e competenza».