I disegni dei bambini e delle bambine delle scuole elementari di Matelica entrano nelle case dei cittadini grazie all’ecocalendario 2024. Si tratta dei lavori realizzati dagli alunni e dalle alunne delle classi quarte della scuola primaria M. Lodi, realizzati in seguito a un progetto in collaborazione tra Comune, Lions Club Matelica e Istituto comprensivo Mattei.

«I giovani matelicesi – si legge in una nota – sono stati chiamati a realizzare dei disegni a tema ambiente, poi selezionati per essere stampati all’interno dell’ecocalendario che è in consegna in questi giorni nelle case dei cittadini di Matelica (il calendario può anche essere ritirato presso il Comune o il Comando di Polizia Locale). Sono ben 14 i disegni che vanno a colorare l’almanacco in cui sono riportati i giorni della raccolta porta a porta e vengono fornite indicazioni generali sul conferimento dei rifiuti».

Per ringraziare i bambini e le bambine partecipanti al progetto, mercoledì il vicesindaco e assessore alla Nettezza urbana Denis Cingolani e il comandante della polizia locale Giuseppe Corfeo hanno consegnato agli alunni e alle alunne dei diplomi di partecipazione.

«Sono stati realizzati tanti bei disegni, tutti con un significato molto importante sul tema dell’ambiente – ha commentato Cingolani -. Questo ci fa riflettere su quanto anche i giovani siano sensibili a questi argomenti ed è proprio da loro che dobbiamo partire per sperare in un futuro migliore per il nostro pianeta. Da diversi anni siamo ormai impegnati su questo fronte, con progetti come quello della scuola plastic free e tante altre iniziative e campagne di sensibilizzazione. Ringraziamo il Lions Club di Matelica per la collaborazione nella realizzazione del progetto dell’ecocalendario 2024, così come ringraziamo la dirigente scolastica Roberta Carboni, le maestre coinvolte e tutti i bambini che si sono impegnati nell’esecuzione dei disegni».