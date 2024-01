Nelle ultime settimane il liceo classico Linguistico “G. Leopardi” di Macerata ha ospitato la studentessa americana del Massachusetts Institute of Technology di Boston, Maanasi Lynasi, nell’ambito del progetto Gtl – Global Teaching Labs -, finalizzato a sostenere l’insegnamento di discipline scientifiche in lingua inglese, con particolare attenzione al coding, alla biochimica e alle biotecnologie.

Il progetto, coordinato dai proff Apolloni e Bartoloni, ha offerto alle studentesse e agli studenti del Liceo Leopardi l’opportunità di vivere un’esperienza formativa qualitativamente significativa, potenziando l’uso della lingua inglese e delle nuove tecnologie per la didattica, presenti all’interno dell’Istituto anche grazie alle risorse ottenute tramite il Pnrr Scuola 4.0 – Next Generation Classrooms and Labs.

I docenti hanno inoltre goduto dell’opportunità di entrare in contatto con una metodologia didattica basata sull’approccio hands on, raccogliendo stimoli e materiali utili per l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica secondo l’approccio CLIL – Content and Language Integrated Learning.

«I nostri stridenti si dovranno confrontare – afferma la dirigente scolastica Angela Fiorillo – con un mondo universitario e professionale in continua evoluzione, che richiederà flessibilità e capacità sempre nuove. L’attenzione mostrata dal Liceo Leopardi nei confronti delle discipline Stem delle nuove tecnologie per la didattica e delle attività laboratoriali contribuisce in maniera significativa a costruire competenze che si riveleranno fondamentali per il futuro».