La magia della scuola di sera

Un modo di verso per vivere la scuola, anche fuori dall’orario normale. E’ quello che hanno vissuto alunni e alunne dell’asilo Villa Serra a Macerata durante le festività natalizie con l’iniziativa “Aspettando il Natale” che ha permesso loro di trascorrere un’intera serata all’insegna dell’allegria e della convivialità.

«I piccoli e le piccole – fa sapere la scuola – sono rientrati nel tardo pomeriggio e hanno potuto dilettarsi in laboratori creativi ispirati ai temi e ai motivi della festività ormai imminente.

Di seguito è andato in scena “Leo salva il Natale” spettacolo di muppets corredato da effetti speciali, musiche e una grande scenografia ad opera del gruppo “Il piccolo teatro itinerante – Associazione Palcoscenico Macerata”. La comicità dei personaggi del racconto ha intrattenuto i bambini e le bambine divertendoli fino all’ora di cena quando ad attenderli c’era una grande tavola imbandita». Non poteva poi mancare la sorpresa che tutti aspettavano con trepidazione, la visita di Babbo Natale. L’iniziativa è stata accolta con molto successo e dopo una settimana, bimbi, bimbe e genitori hanno partecipato ad un altro appuntamento serale: il mercatino dei loro lavoretti natalizi allestito nel giardino della scuola illuminato da tante piccole luci.