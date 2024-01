Studenti in visita alla Fabi

Gli alunni e le alunne delle classi terze della scuola secondaria “Lorenzo Lotto” accompagnati dalla dirigente scolastica e dai loro Insegnanti, hanno visitato ieri la Fabi Calzature, azienda leader nel settore e all’avanguardia per organizzazione e struttura lavorativa, nell’ambito delle attività organizzate per l’orientamento scolastico e professionale. Con loro anche il sindaco Andrea Gentili e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Simona Scopetta che hanno promosso l’iniziativa. «Un grazie sentito ai titolari della ditta Fabi – scrive la scuola – che si sono dimostrati particolarmente affabili, empatici, cortesi con la scolaresca e che operano in un territorio alacre ed operoso da tradizione immemore specie nel settore calzaturiero».