Le giovani biancorosse della Volley Academy Macerata hanno vissuto un’importante esperienza confrontandosi con tante realtà diverse. La International Volley Cup si è svolta a Fano e dintorni nei giorni 27, 28 e 29 dicembre, ed è organizzato dalla Virtus Fano; la Volley Academy ha partecipato con la Associati Fisiomed under 14 ma la manifestazione ha ospitato numerose squadre appartenenti alle categorie under 13, under 14, under 16, under 18 femminile ed under 15 e 17 maschile. Il torneo rappresenta una grande occasione per giovani atlete e atleti di affrontare sfide inedite, favorisce la crescita sportiva di ragazze e ragazze e l’integrazione.



La Associati Fisiomed Under 14 ha chiuso al 10° posto, vincendo quattro delle sette gare disputate, un risultato incoraggiante come spiega la coach Lara Morresi: «Siamo soddisfatti di questa esperienza. In pochi giorni le ragazze hanno avuto la possibilità di giocare tante partite, più di quelle che hanno disputato fino ad ora in campionato. È fondamentale per questo gruppo avere la possibilità di giocare visto che gran parte delle atlete hanno cominciato solo lo scorso anno con la pallavolo e il risultato di questa edizione del torneo conferma la crescita del gruppo e conferma il buon lavoro svolto fino ad ora. La squadra ha affrontato sia avversarie marchigiane come Filottrano e Jesi, sia nazionali e importanti come Roma, che è arrivata 5°, ma oltre ai risultati per noi è stata l’occasione per far giocare tutte le ragazze. Ne abbiamo 18 in squadra e in campionato non è possibile dare lo stesso a spazio ad ogni giocatrice, la International Volley Cup ci ha invece dato modo di capire i progressi fatti, valutare dove la squadra può migliorare, avere conferme da alcune ragazze e farci sorprendere da chi aveva giocato meno. È stata una bella esperienza per la squadra ma anche per lo staff, abbiamo visto a lavoro società importanti dalle quali si può solo imparare. Speriamo di poter regalare questa opportunità anche all’under 15 maschile della Volley Academy Macerata nel prossimo torneo, durante la pausa di Pasqua. Per i giovani sono occasioni importanti di crescita non solo sportiva».