Alessia Ciriaco della 5D dell’Ite “Gentili ” di Macerata ha ricevuto il premio “Pagella d’Oro” della Carifermo al Teatro dell’Aquila di Fermo.

Alessia ha dichiarato che non esiste nessun segreto dietro questo successo, solo duro lavoro e tanta costanza; è molto consapevole e soddisfatta del percorso che sta per concludere, percorso segnato da significative e profonde esperienze coi compagni di scuola e coi docenti; riguardo il proprio futuro Alessia si è detta ancora indecisa ma consapevole del fatto che la preparazione maturata all’Ite “Gentili” le permetterà di affrontare sia gli studi universitari che il mondo del lavoro.

«La dirigente scolastica Alessandra Gattari – scrive la scuola – non ha nascosto la propria emozione nei confronti di Alessia che rappresenta tanti giovani che con forza affrontano ogni giorno il fondamentale cammino della formazione per il futuro».

L’evento, giunto alla sua 61esima edizione, ha avuto come ospite il presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli che ha pronunciato un profondo discorso sulle prospettive che il futuro può riservare ai giovani; Il riconoscimento è riservato agli studenti segnalati come migliori da tutte le Scuole secondarie di primo e secondo grado con sede nei Comuni delle Province di Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Teramo.

I premiati, insieme al Diploma di Benemerenza, hanno ricevuto una somma in denaro messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.