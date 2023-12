Al via la terza edizione di “Che spettacolo ragazzi!”, la rassegna domenicale di teatro per bambini, bambine e famiglie al teatro Giuseppe Verdi di Pollenza, patrocinata dal Comune di Pollenza e organizzata dall’Associazione culturale Lagrù Ragazzi di Fermo. Quattro gli appuntamenti in cartellone, che inizierà con lo spettacolo natalizio di burattini del 26 dicembre: “Mengone e i doni di Babbo Natale” della compagnia Lagrù Ragazzi.

Si proseguirà poi domenica 14 gennaio con “Il gatto e la volpe, aspettando mangiafuoco”, produzione originale della compagnia Teatro Del Cerchio di Parma.

Domenica 4 febbraio, invece andrà in scena “I lupi sono cattivi… solo nelle favole”, la nuova produzione di Lagrù Ragazzi.

L’ultimo appuntamento della rassegna sarà domenica 3 marzo con lo spettacolo di narrazione con l’utilizzo di pupazzi e grandi libri a pop up dal titolo “Biancaneve”, della compagnia perugina Tieffeu.

«Dopo il successo delle precedenti edizioni non potevamo non riproporre la rassegna di teatro per bambini “Che Spettacolo Ragazzi”! a Pollenza e siamo grati al Comune che ha deciso ancora una volta di patrocinare e sostenere fortemente questa iniziativa» afferma Stefano Leva della compagnia Lagrù Ragazzi.

«Siamo contenti di riproporre anche quest’anno un cartellone dedicato interamente ai più piccoli» afferma l’assessore alla cultura Marco Ranzuglia, e continua: «Portare il pubblico a teatro fin dalla tenera età, per noi vuol dire formare nuove generazioni di spettatori, di farli riflettere attraverso il linguaggio teatrale su tematiche importanti, di educarli ad essere cittadini attenti del domani».

Tutti gli spettacoli si terranno alle 17.30. Il costo del biglietto per tutti è di 6 euro.

Per informazioni e prenotazioni si può chiamare ai numeri 334 7045739 – 338 8525010

o scrivere una mail a info@lagruragazzi.it.

L’acquisto può essere fatto anche online sul sito www.liveticket.it/lagruproduzioni.