Sacchetti di dolciumi per dieci bambini e bambine ricoverati in Pediatria nell’ospedale di Macerata. Questa mattina una delegazione del Moto Club della polizia di Macerata insieme ad altro personale della questura, è stata al reparto di pediatria per la consegna. Un gesto con cui il questore Luigi Silipo e simbolicamente tutti i poliziotti e le poliziotte della provincia di Macerata hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai bambini e alle bambine che quest’anno trascorreranno il Natale in ospedale comunque circondati dall’affetto dei loro genitori e del personale del reparto.

La delegazione del Moto club della polizia di Macerata accompagnata dal presidente Mauro Grassetti è stata ricevuta dal primario Mauro Pelagalli e dal vice direttore sanitario Giorgia Scaloni che hanno ringraziato il questore e i poliziotti per il gentile gesto e per aver fatto trascorrere del tempo in simpatia ai piccoli pazienti. Prima dei saluti il Commissario Capo Valter Angelici ha consegnato al primario Pelagalli e a Giorgia Scaloni il calendario 2024 della polizia.

Nel reparto c’erano anche i colorati personaggi dell’associazione Help Sos Salute e Famiglie di San Severino che ha voluto portare il suo saluto e un po’ di allegria ai piccoli degenti.