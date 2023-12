Il concerto di Natale è in Lis

«Che cosa è l’inclusione? Facile! È fermarsi un poco se qualcuno resta indietro. È tendere la mano se c’è chi è caduto. È studiare insieme se c’è chi non ha capito. È cercare un linguaggio comune per parlare con chi non sente». Questa la risposta che i bambini e le bambine della classe quinta della scuola primaria via Piave di Morrovalle hanno dato per spiegare la loro quotidianità fatta di piccoli gesti e rispetto e conoscenza dell’altro. Dall’esperienza in classe infatti, dove è presente una bambina sorda, è nata l’opportunità per i piccoli allievi di imparare un nuovo linguaggio, quello della lingua dei segni che tutti hanno imparato per comunicare con lei. E anche il concerto dello spettacolo di Natale che si è svolto sabato 16 dicembre presso l’auditorium San Francesco di Morrovalle non poteva essere da meno. Ma gli alunni hanno fatto anche un passaggio in più, spiegando a loro volta ai compagni i gesti necessari per cantare uno dei brani in lis. E alla fine anche il pubblico è stato coinvolto in un augurio di buon Natale inclusivo e che fa bene al cuore. I bambini e le bambine hanno preparato lo spettacolo con un’esperta di musica, Alessandra Petrini, partecipando ad un progetto con un corpo bandistico di Morrovalle dal titolo “E Natale sia”. L’insegnante di sostegno che da 5 anni lavora sull’inclusione e che ha insegnato ai bambini la Lis è Sabrina Mancini