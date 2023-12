Un Natale di pace in Corso Cairoli. Ieri le bambine e i bambini, le docenti e le collaboratrici delle scuole dell’infanzia “Padre Matteo Ricci” e “Don Bosco” dell’Istituto comprensivo “E. Fermi” di Macerata hanno unito le loro forze per un momento di festa insieme dal titolo “Vogliamo la Pace!”

Le bambine e i bambini, con le loro canzoni e poesie, si sono fatti portatori di un bel messaggio, rivolgendo il loro sguardo al bisogno di pace che c’è nel mondo e nei nostri cuori.

Anche i genitori hanno voluto dare il loro contributo preparando e leggendo un augurio per tutti.

Il Comitato Le Casette, che ha coinvolto le due scuole all’interno della programmazione natalizia del quartiere, ha dati il suo prezioso supporto all’iniziativa nella domenica speciale che si è conclusa con l’arrivo di Babbo Natale. La pizza, offerta dallo stesso Comitato, ha reso gustoso il momento della merenda.