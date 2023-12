Il Natale sta arrivando e l’atmosfera, a Macerata, si carica di magia. Gli alunni e le alunne della scuola “G. Mameli” dell’Istituto Comprensivo “E. Mestica” di Macerata, sabato, hanno vissuto un pomeriggio emozionante sotto l’albero illuminato di piazza della Libertà di Macerata. Un evento organizzato e realizzato grazie alla collaborazione tra scuola, famiglie e Associazione dei commercianti.

«Nello spazio antistante il “Centrale Macerata”, – fa sapere la scuola – i bambini e le bambine hanno assistito alla lettura di Chiara Tomassetti, della “Bottega del libro”, de “Il piccolo abete” di D. Huddy; una storia che ha appassionato e ha animato i cuori di tutti e tutte. La festa, poi, è continuata con i canti dei bambini e delle bambine. Diverse le canzoni proposte: “Per sempre ci sarò” (Mr. Rain), “La gara dei sorrisi” (I mitici angioletti), “Wish You a Merry Christmas” (versione di Coccole sonore), “Elfi” (Carolina Benvenga), “Lo stelliere” (Piccolo Coro dell’Antoniano), “Twinkle Twinkle Little Star” (versione di Super Simple Songs)».

Il calore del piccolo coro ha avvolto tutta la piazza, ha coinvolto ed entusiasmato i presenti e i passanti. «Grazie al Comitato dei genitori della scuola – continua la nota – è stato anche allestito un mercatino con i manufatti realizzati dagli alunni e dalle alunne, dalle insegnanti e dalle famiglie. L’evento ha confermato l’importanza della condivisione e dell’aiuto reciproco, della collaborazione e della partecipazione attiva, valori fondanti l’operato della scuola “G. Mameli”, anche impresso nei dolci e lieti ricordi delle ex alunne e degli ex alunni, ormai adolescenti, presenti allo spettacolo per la prima volta da spettatori. L’evento, quindi, è stato un’occasione speciale per tutti e tutte, per scambiarsi gli auguri di un sereno e gioioso Natale».