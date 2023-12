Blitz tra gli studenti di Civitanova per i giocatori della Lube Volley con un confronto interessante che ha acceso l’interesse degli alunni e delle alunne. Nella mattinata di venerdì 15 dicembre gli atleti della formazione biancorossa hanno visitato i due plessi locali dell’istituto comprensivo di via Ugo Bassi, le scuole primarie Anita Garibaldi e Silvio Zavatti.

«Protagonisti della sortita tra i banchi – fa sapere la società – un veterano come il centrale Enrico Diamantini e due new entry come l’opposto Matheus Motzo e il libero Francesco Bisotto. L’incontro, contestualizzato nel programma di attività multidisciplinari del “Progetto Scuola Lube”, aveva come obiettivo la volontà di far conoscere ai piccoli studenti gli impegni quotidiani e la vita di un’atleta di alto livello. L’Academy Volley Lube ringrazia il preside Maurizio Armandini per la disponibilità, ma un plauso va anche ai referenti biancorossi Lucia Lepri e Alessio Bernacchini».