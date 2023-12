Gli alunni e le alunne delle classi seconde della secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Macerata hanno inviato al presidente Sergio Mattarella una raccolta di sonetti, da loro composti sotto la guida esperta della poetessa e scrittrice Daniela Monachesi. Il fascicolo con poesie ed illustrazioni è stato realizzato nell’ambito del Progetto Lettura “A scuola di gentilezza”.

«Numerose sono le attività che caratterizzano l’ Istituto – fa sapere la scuola in una nota – tuttavia il “Progetto Lettura” è il progetto storico della “Dante Alighieri” e si articola in molteplici forme. Una di queste ha la finalità di avvicinare i ragazzi e le ragazze alla lirica poetica e di sensibilizzarli alla lettura, alla comprensione e alla scrittura di poesie. Mai come nel periodo attuale è necessaria una formazione educativa che miri alla valorizzazione della gentilezza e già da tempo la nostra scuola si è fatta portavoce di tale necessità».

Il presidente Mattarella ha apprezzato e gradito le composizioni degli studenti e delle studentesse e non ha tardato a rispondere e ringraziare. Grande lo stupore della segreteria della “Dante Alighieri” quando si è vista recapitare una raccomandata proveniente direttamente dal Quirinale. Con l’occasione il presidente della Repubblica ha anche tenuto ad augurare alle alunne, agli alunni e a tutto il personale dell’Istituto comprensivo “Dante Alighieri” di Macerata, un proficuo lavoro.

«Tante altre iniziative – prosegue la scuola – hanno coinvolto e coinvolgeranno i nostri studenti e studentesse per il “Progetto Lettura”: dai laboratori con la poetessa Daniela Monachesi all’incontro con la scrittrice Elisabetta Capecci per Libriamoci; dalla collaborazione con Simone Maretti all’educazione all’ascolto con la professoressa Ivana Schiaffi, dai progetti e concorsi banditi da Enti del Territorio e non all’incontro con le autrici Ilaria Prada a gennaio e Lia Celi a febbraio. E poi tante altre iniziative anche in continuità con la scuola Primaria e dell’Infanzia dello stesso Istituto comprensivo».