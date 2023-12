Bambini e bambine della scuola dell’infanzia E.Niccolai per “un Natale davvero speciale“. Giovedì al teatro Lanzi di Corridonia si sono cimentati come piccoli attori davanti ai loro genitori e familiari nello spettacolo di Natale

I giocattoli di una volta non vedono l’ora di essere desiderati dai bambini e dalle bambine perché sono stanchi di stare nella soffitta di Babbo Natale ma purtroppo nell’ascoltare le letterine nessun bambino li desidera più , vogliono ricevere giochi elettronici, PlayStation e dispositivi, allora si rattristano così pensano a una strategia di entrare nel mondo dei bimbi e delle bimbe e nei loro sogni per farsi conoscere e farsi amare.



Ma oltre ai giocattoli sono tristi anche le statuine del presepe perché ultimamente vengono messe da parte mentre nelle famiglie dovrebbe esserci un presepe in questo periodo che simboleggi la nascita di Gesù.

I giocattoli ascoltano e comprendono che è stato dimenticato il vero significato del Natale: non si deve solo ricevere ma anche donare. Quando i bambini e le bambine capiranno riacquisteranno la voglia di giocare con cose semplici e creatività, il mondo si illuminerà di tanti sorrisi e si arricchirà di valori. E’ questa la storia, ricca di speranza, portata sul palco.