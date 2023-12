Invasione colorata di tanti piccoli e tante piccole aiutanti di Babbo Natale nella bellissima cornice di piazza Del Popolo dove gli alunni e le alunne delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi”, accompagnati dalle maestre e scortati dalla Polizia Locale e dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri; si sono incontrati per intonare brani natalizi da regalare, insieme ai migliori auguri di buone feste, ai settempedani.



I bambini e le bambine hanno poi proseguito l’allegra mattinata con una visita alle nonnine e ai nonnini della Casa di riposo “Lazzarelli” cui hanno fatto brillare gli occhi dalla commozione.

Una festa che si ripete ogni anno e che ormai è entrata a far parte della tradizione del Natale. Gli alunni e le alunne hanno consegnato ai passanti incrociati per strada anche colorati segnalibro realizzati proprio per salutare le festività.