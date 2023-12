La scuola media “Patrizi” elegge il suo terzo sindaco Federico Troscè. I membri della sua giunta sono Milo Mariani, Riccardo Marinelli, Luca Ragni, Viola Rastelli ed Elisa Simonetta. Questo innovativo progetto, concepito dalla professoressa Rita Soccio, ha l’obiettivo di dare voce agli studenti e alle studentesse che, non avendo rappresentanti nei consigli di classe e d’istituto nelle scuole secondarie di primo grado, possano promuovere una sana collaborazione tra alunni, alunne, docenti e dirigente, trasformando la scuola in una “scuola di cittadinanza”.



«L’iniziativa – si legge in una nota – mira anche a mettere in pratica la progettazione partecipata, valorizzando le competenze degli studenti e delle studentesse e sviluppando la loro capacità di realizzare un effettivo cambiamento. Il sindaco, affiancato dagli assessori, rappresenta uno strumento di grande potenzialità, un’opportunità educativa che consente agli alunni e alle studentesse di confrontarsi e gestire anche la conflittualità nella ricerca di soluzioni che soddisfino l’intera comunità, promuovendo la partecipazione consapevole ai propri diritti».

Il “Sindaco della scuola” è un progetto articolato in diverse parti. Nella prima è stato spiegato alle alunne e agli alunni il funzionamento del Comune sia dal punto di vista amministrativo che politico. Nella seconda parte i candidati sindaci insieme alle loro giunte hanno stilato i programmi elettorali. Quest’anno, in questa fase, i candidati sono stati guidati nella condivisione delle idee dall’Associazione Fonti San Lorenzo, che ha organizzato un incontro con tutte le classi della scuola. Nella terza parte c’è stata la presentazione dei programmi elettorali alle classi da parte dei candidati sindaci e delle loro giunte con l’ausilio di slide e immagini. Successivamente, si è dato il via alla campagna elettorale della durata di due settimane con tanto di volantinaggio e incontri mirati. L’ultima parte è stata l’elezione vera e propria, con seggi, bigliettini per le votazioni, firma e scrutinio finale. Quest’anno, durante lo scrutinio, molte classi, oltre alle terze, hanno voluto partecipare attivamente, sostenendo i rispettivi candidati. Alla fine, per uno scarto di poco più di venti voti, Federico Troscè ha prevalso sugli altri candidati, ricevendo tra il plauso dei sostenitori la fascia tricolore. Buon lavoro al Sindaco e alla giunta che ora dovranno lavorare per mantenere le promesse elettorali.