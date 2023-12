Una serie di eventi che abbraccia la magia delle festività attraverso la musica: è la proposta dei Pueri Cantores D. Zamberletti di Macerata. I concerti, quattro appuntamenti imperdibili, offrono un’esperienza unica per immergersi nell’atmosfera incantata del Natale, dai canti tradizionali alla modernità.

Il primo si svolgerà sabato 16 dicembre alle 21,15 nella Chiesa di San Filippo di Treia.– “Strike the Harp and Join the Chorus” (Suona l’arpa e unisciti al coro… falalalala lala la la) sarà un concerto molto suggestivo accompagnato da arpa e violoncello (Maria Monica Micheli e Marco Paolucci come interpreti). Il programma promette di catturare gli animi con canti natalizi dal Medioevo ai giorni nostri, e include l’esecuzione integrale della bellissima “A ceremony of Carols”, del celebre compositore britannico Benjamin Britten (1913-1976), autore di deliziosi pezzi corali, particolarmente adatti ai cori di voci bianche, come “Friday Afternoons” e “Rejoice in the Lamb”.

Il secondo concerto si terrà domenica 17 dicembre, alle 21,15 nella Chiesa dell’Immacolata a Macerata. Con il titolo di Puer Natus Est – La musica del Natale tra tradizione e modernità, il coro trasporterà il pubblico in un viaggio musicale attraverso le tradizioni natalizie ancora una volta accompagnati dall’arpa, di Monica Micheli.

Sabato 23 dicembre il coro dei Pueri Cantores offrirà un concerto itinerante per le vie del centro storico, con pezzi indimenticabili come “Christmas Bell” o la versione corale di “Heal the World”

Conclude gli appuntamenti natalizi, il tradizionale Concerto di Natale nella Chiesa del Sacro Cuore di Macerata alle 17: un appuntamento speciale per celebrare il giorno del Natale con emozionanti melodie e canti della tradizione italiana e anglosassone. Al pianoforte e organo, Mª Annarosa Agostini.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

CHI SONO I PUERI CANTORES – Diretto da Gian Luca Paolucci e Mª Annarosa Agostini, il coro dei Pueri Cantores “Domenichino Zamberletti” ha origine nel 1960 per volontà del M° don Fernando Morresi, con l’intento principale di arricchire la liturgia domenicale presso la Parrocchia del Sacro Cuore di Macerata. Da allora, il coro è stato parte integrante della Federazione Italiana e Internazionale dei Pueri Cantores, partecipando ai più prestigiosi Congressi Nazionali e Internazionali, rappresentando con onore l’Italia in diverse occasioni.

Con una storia ricca di concerti e tournée in varie nazioni europee e esibizioni di fronte a eminenti figure ecclesiastiche, i Pueri Cantores D. Zamberletti sono una presenza costante nella scena musicale e liturgica nazionale e internazionale. Quest’anno, il coro avrà l’onore di partecipare al Congresso Internazionale dei Pueri Cantores a Roma e si esibirà al Vaticano in occasione del Capodanno.