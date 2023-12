Cinque nuove piante cresceranno nel giardino della scuola elementare, in occasione della giornata nazionale dell’albero.

Ad Urbisaglia si è svolta venerdì scorso la ricorrenza che ogni anno cade il 21 novembre, quest’anno posticipata a causa del maltempo. L’iniziativa è stata voluta dall’amministrazione comunale e dai Carabinieri forestali dell’Abbadia di Fiastra, accolta dai bambini e dalle bambine della primaria Beniamino Belloni. Ad introdurre la mattinata è stato il sindaco Paolo Francesco Giubileo, che ha sottolineato l’importanza delle piante in quanto forniscono ossigeno per respirare. Poi una poesia sugli alberi letta dalla classe quarta e la piantumazione delle cinque piante, una per ogni classe, proprio nel giardino della scuola, vicino alla maestosa rocca medievale. Saranno gli stessi bambini e bambine a prendersene cura e a farle crescere nel corso del tempo. Durante la mattinata il maresciallo della stazione dei carabinieri ha proposto anche un’attività agli alunni e alle alunne, che hanno indovinato il tipo di foglie da lui portate.