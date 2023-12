Mielemente, nuova edizione di Apimarche, apre le porte a tante esperienze anche per i più piccoli e le più piccole e così venerdì alle 17,30 è in programma il “Laboratorio del piccolo apicoltore”. Nella ludoteca in via Regina Margherita per tutti i bambini e le bambine sarà l’occasione di creare qualcosa di speciale con “Viva la biodiversità e le nostre amiche api”. Basterà portare tanta fantasia e creatività.

«Un’idea – scrivono gli organizzatori – per avvicinare i bambini e le bambine al mondo delle api il che vuol dire introdurli in una realtà naturalmente e meravigliosamente strutturata, una vera e propria “società” organizzata con ruoli e regole precise; vuol dire entrare in confidenza con questi splendidi insetti, imparare a non temerli e a rispettarli. I bambini e le bambine lo scoprono un mondo complesso e affascinante: ci sono la regina, le api operaie, i fuchi, tutti ruoli con compiti precisi e pratici. Nessuna ape può sopravvivere senza le altre, tutte insieme creano una comunità attiva e concreta che riesce insegnare indirettamente anche il senso civile di convivenza e di collaborazione».

Ci sono poi i prodotti dell’alveare: il miele, alimento vitale per le api e prezioso per gli uomini fin dai tempi antichi; il polline e la pappa reale, nutrimenti fondamentali per le api e potenti ricostituenti per l’uomo; la propoli, dalle mille funzioni nell’arnia e utilizzato dall’uomo come antibatterico naturale; in ultimo il veleno, difesa dell’ape ma anche medicina per gli esseri umani.

E’ necessario prenotarsi gratuitamente cliccando a questo link