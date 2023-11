Pronti per il futuro

Salone dell’Orientamento in uscita dedicato agli studenti e alle studentesse delle classi quinte ieri all’Iis “F. Filelfo” di Tolentino.

Hanno partecipato all’incontro docenti di Unicam, Unimc, Unvpm, degli Its del territorio, dell’Accademia di Belle Arti e della Naba e professionisti di Anpal Servizi.

«L’obiettivo – scrive la scuola – è stato quello di favorire negli studenti una scelta professionale consapevole, di facilitare il loro passaggio dalla scuola superiore all’università o agli Istituti tecnici superiori e di aiutarli a comprendere in anticipo quali siano le occupazioni realmente utili e disponibili sul mercato attuale e sul territorio.

Un lavoro efficace in tal senso -sottolinea il dirigente, professor Donato Romano – permette più facilmente ai giovani di cercare, trovare e sfruttare le occasioni migliori e di prepararsi a costruire un possibile futuro, accademico o professionale.In sintesi: capire “dove siamo” per decidere meglio e sapere “dove andare”.