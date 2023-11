A scuola per le vie di Treia

La scuola secondaria di primo grado di Treia ha partecipato alle “Giornate Fai per le scuole” in collaborazione con la delegazione Fai di Macerata e la Scuola media di Montecassiano. Le alunne e gli alunni delle classi di seconda media, preparati dalle loro docenti di lettere e arte e immagine hanno elaborato un percorso Fai “Città di Treia” che, a partire dal Monastero della visitazione, ha proseguito nel Teatro comunale, in piazza della Repubblica, nell’ Accademia Georgica, chiesa di San Filippo per concludersi nell’ Arena del gioco del pallone col bracciale.

Gli “apprendisti ciceroni” delle seconde medie hanno fatto conoscere questi straordinari beni architettonici e culturali alle alunne e alunni delle classi quinte della scuola primaria e alle classi seconde e terze medie della scuola media di Montecassiano. Nel percorso Fai “Città di Treia” non poteva mancare la scrittrice Dolores Prato che ha accompagnato ogni visita ai vari luoghi.

La dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo: «Per diventare ‘apprendisti ciceroni’ i nostri allievi hanno imparato la storia e le caratteristiche dei monumenti della loro bella città. E li hanno presentati ai loro colleghi della scuola di Montecassiano e della scuola primaria. L ‘alto valore educativo di questa esperienza risiede proprio in ciò: conoscere la propria città e allo stesso tempo imparare ad amarla. Un particolare ringraziamento al Comune di Treia, Pro Loco, A.S.D. Carlo Didimi, Accademia Georgica, i quartieri storici della rievocazione del bracciale, Parrocchia di Treia, e tutti gli enti che hanno collaborato».