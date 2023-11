“Osate sognare”, questo il tema del concorso internazionale del Lions club International: “Un Poster per la Pace” 2023-24.

Al concorso hanno partecipato oltre 230 alunni e alunne delle classi seconde della scuola secondaria di I grado, dell’”A. Caro”, su input del Lions Club Civitanova Marche Cluana, presieduto da Giulietta Bascioni Brattini, e della “Enrico Mestica” per il Lions Club Civitanova Marche Host, presieduto da Franco Santini.

Oltre 600mila sono i ragazzi e le ragazze di tutto il mondo, tra gli 11 e i 13 anni, che partecipano al concorso per mostrare in che modo trasformeranno concretamente i loro sogni di un mondo dove, a differenza di oggi, regni la pace.

La selezione, locale, distrettuale, nazionale ed internazionale vedrà la premiazione del vincitore e dei 23 vincitori del Premio di merito a febbraio 2024 nella sede dell’Onu, a New York.

Guidati dalle insegnanti Manuela Cerolini e Michela Petterossi della “A. Caro” e, per la “E. Mestica”, le professoresse Alice Alessandrini e Biancamaria Eleuteri, con un approfondito lavoro interdisciplinare, i ragazzi e le ragazze hanno riflettuto sul tema della Pace e realizzato testi, video e bellissimi disegni che sono stati poi illustrati ed esposti nella Sala “Enrico Cecchetti” della biblioteca comunale “Silvio Zavatti” di Civitanova.

Sabato 25 novembre, giornata particolare perché giornata Internazionale contro la violenza di genere, con una grande affluenza di ragazzi, familiari e insegnanti, si sono vissuti quindi momenti di autentica emozione.

Giulietta Bascioni Brattini e Roberto Giannoni, in sostituzione del presidente Franco Santini, hanno

premiato i ragazzi vincitori e le ragazze vincitrici

Alunni vincitori e alunne vincitrici dell’Annibal Caro

1^ Michelle Morbiducci classe 2D

2^ Aurora Cardinali classe 2A

3^ Viola Cognigni classe 2C

alunni menzione speciale :

classe 2^A: Elisa Alpini e Leonardo Latini

classe 2^B: Sofia benedetti e Doha M’Harrak

classe 2^C: Maria Pizzarulli e Chiara Torresi

classe 2^D: Federica Mazzulla e Dalila Piastrellini

classe 2^E: Emma Chiaramoni e Allegra Boldrini

Alunni e alunne vincitori della E. Mestica

1^ Lucilla Bergamaschi classe 2A

2^ Michela Zhou classe 2B

3^ Maikol Santoro classe 2D

alunni menzione speciale :

classe 2A: Abeeha Zahid e Veronica Bindelli

classe 2B: Nathan Sacchetta e Michela Del Vecchio

classe 2C: Federico Morbidoni e Matteo Zallocco

classe 2D: Maria Gattulli e Alessia Riccio