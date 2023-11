Saranno “I musicanti di Brema” ad aprire domenica 3 dicembre, alle 17, la settima edizione di Domeniche da favola, la stagione di spettacoli per ragazzi, ragazze e famiglie promossa dal Comune di Treia con la collaborazione di “Proscenio Teatro Ragazzi”. Il progetto è parte integrante della ricca stagione 2023-2024 che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Treia ha messo in campo. Segno e di un’attenzione forte alle attività culturali e in particolar modo al mondo dei bambini e della famiglia. Attraverso il teatro è possibile avvicinare i giovani allo spettacolo dal vivo, al mondo delle emozioni e della fantasia, tanto più necessario oggi, dove realtà e virtualità rischiano spesso di confondersi.

L’assessore alla Cultura, David Buschittari, ricorda come la famiglia che va a teatro sia un momento importante di socialità e un’occasione per vivere insieme le emozioni che lo spettacolo dal vivo può regalare, un progetto quindi che non appartiene solo alla sfera dello spettacolo ma che investe anche altri ambiti, quali la crescita e la formazione delle nuove generazioni. «A Treia si costruisce il pubblico del domani, con un progetto mirato sui più piccoli, con il preciso intento di avvicinarli a questo importante e antico (non vecchio) mezzo di comunicazione che è il teatro».

Quattro sono gli appuntamenti, tutti nella splendida cornice del Teatro Comunale, con altrettante compagnie professionali tra le più accreditate nel panorama del teatro ragazzi italiano, si comincia il 3 dicembre con la compagnia romagnola “Accademia Perduta-Teatro Perdavvero” di Forlì, formazione sul campo da più di quarant’anni, riconosciuta dal MIC-Ministero per la Cultura e dalla Regione Emilia Romagna, tra le realtà italiane più interessanti nel mondo del Teatro per le nuove generazioni, presenteranno una delle loro più fortunate produzioni: “I musicanti di Brema”, un lavoro dove l’arte dell’attore si mescola con la musica dal vivo e con le immagini, per un risultato di grande suggestione, capace di catturare l’attenzione dei più piccoli e dei loro accompagnatori.

Domeniche da favola è parte di un Circuito intercomunale che si chiama Tir-Teatri in rete, giunto alla sua 38^ edizione, progetto che consorzia sette tra i maggiori Comuni nelle Province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, la più grande e longeva iniziativa di teatro per l’infanzia e la gioventù nella parte sud della Regione Marche. La direzione artistica è di Marco Renzi.