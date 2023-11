Due rappresentanti del Nucleo carabinieri forestali di Macerata hanno fatto visita agli alunni e alle alunne di tutte le classi della sezione a tempo pieno della scuola primaria Salvo D’Acquisto di Macerata venerdì, in occasione della settimana in cui si celebra la Giornata Nazionale degli alberi,

Complice la bella giornata di sole, gli alunni e le alunne hanno accolto i carabinieri della Forestale nel cortile della scuola – addobbato con i loro disegni e le loro creazioni – intonando “Lo chiederemo agli alberi” di Simone Cristicchi. I bambini e le bambine, citando il testo della canzone, aspirano a diventare come gli alberi: stabili e solidi con le radici saldamente ancorate nel terreno ma con i rami danzanti nel cielo, proiettati verso il futuro.

I carabinieri intervenuti hanno ribadito l’importanza di rispettare la natura, del ruolo fondamentale degli alberi nella vita del nostro Pianeta e hanno risposto a tutte le numerose domande. Si è proceduto, quindi, alla messa a dimora di quattro piante di corbezzolo e alla spiegazione chiara e puntuale delle varie tecniche di piantumazione, di come si riconosce l’età di un albero dal tronco e delle tecniche utilizzate per tagliare gli alberi. A conclusione dell’iniziativa, per ringraziare i Carabinieri, è intervenuta l’insegnante Bollacchino in rappresentanza della dirigente scolastica dell’ Istituto comprensivo Mestica. Un’ alunna di classe quinta, ha donato loro, a nome di tutti i bambini e le bambine un piccolo quadro raffigurante un albero con indicate sui rami tutte le parole più significative da esso ispirate.