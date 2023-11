Due torni per l’officina meccanica dell’Ipsia “Don Enrico Pocognoni” a Matelica grazie alla sinergia tra Comune e Regione. L’inaugurazione si è svolta ieri nell’istituto. Accolti dal dirigente scolastico Sandro Luciani e dagli alunni del triennio dell’indirizzo Meccanico – Made in Italy, sono intervenuti gli attori di questa proficua collaborazione, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, il vicesindaco Dennis Cingolani, il consigliere comunale Alessio Micucci ed il coordinatore di Fratelli d’Italia – Matelica – Luigi Sola. Proprio il giovane consigliere matelicese si è fatto primo promotore dell’iniziativa, in quanto legato all’istituto come ex studente.

«La Regione- si legge in una nota della scuola – si è mostrata compiaciuta nell’esser riuscita a soddisfare concretamente e velocemente in modo puntuale un bisogno legato alla formazione dei giovani. L’Amministrazione comunale, inoltre, ha sottolineato quanto sia importante promuovere le iniziative formative e l’operato pedagogico nel nostro territorio, dove a causa della denatalità e dello spostamento verso la costa, si rischia di perdere istituzioni scolastiche ed occasioni preziose per il futuro dei nostri giovani, in questo momento in cui sembrano aver valore solo i grandi numeri».