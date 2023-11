Gli studenti del quinto anno del liceo “Gentili” con una cerimonia augurale hanno consegnato la cravatta (oro e blu per San Ginesio e rossa per Sarnano) agli studenti del primo anno che la indosseranno in ogni occasione importante (ricevimenti – stages – viaggi all’estero) per la durata del quinquennio e la terranno poi come prezioso ricordo dei loro anni di formazione.

Con l’evento Festa della Cravatta il Liceo “Alberico Gentili” ha festeggiato le matricole, con la presenza degli studenti e delle studentesse delle classi del Liceo Scientifico, delle Scienze Applicate, del Linguistico e delle Scienze Umane dell’Istituto, degli alunni e delle alunne delle classi terze dell’I.C “V. Tortoreto” di San Ginesio e dell’I.C. “G. Leopardi” di Sarnano e dei rispettivi dirigenti scolastici Simone Cartuccia e Simona Sargolini.



L’evento, che si è svolto nella Sala congressi di Sarnano, è una iniziativa in relazione al progetto accoglienza, organizzata secondo una tradizione ormai consolidata per rafforzare il senso di appartenenza all’Istituto e al territorio.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali. La dirigente scolastica Annamaria Marcantonelli ha incoraggiato i ragazzi e le ragazze ad ascoltarsi per riconoscere le proprie inclinazioni, a sviluppare le competenze trasversali indispensabili per adattarsi al mondo del lavoro futuro e alle nuove professioni che emergeranno, non mancando di raccomandare di scegliere percorsi lavorativi gratificanti, in cui sentirsi felici di aver fatto ogni giorno qualcosa di buono per sé e per gli altri.

I sindaci di San Ginesio Giuliano Ciabocco e di Sarnano Luca Piergentili hanno sottolineato nei loro interventi l’importanza dell’Istituto come presidio educativo per l’intero territorio. Gli studenti sono stati poi coinvolti nel laboratorio “Le competenze di vita” proposto dalla dottoressa Valeria Cegna, incentrato sull’importanza della conoscenza di sé per poter scegliere il proprio futuro.



Preziose le testimonianze di alcuni ex studenti sul loro percorso al liceo “A. Gentili”, una scuola da loro definita inclusiva ed accogliente, in grado di valorizzare ogni singolo studente, e fortemente focalizzata su laboratori ed esperienze anche internazionali come tappe imprescindibili di formazione e di crescita umana.



È stata poi la volta degli studenti delle classi 5°, che hanno presentato l’offerta formativa del Liceo “A. Gentili” con le specificità dei diversi indirizzi di studio, condividendo con i più giovani l’importanza di appartenere ad una realtà che si ispira al grande giurista, originario di San Ginesio, considerato il padre del diritto internazionale.



Momento clou della giornata la consegna delle cravatte, che ha visto gli studenti emozionarsi e gioire insieme.

Indossate entrambe, la Dirigente è stata al fianco degli studenti del 5° anno nel passaggio del testimone ai nuovi iscritti.



Oltre alle attività legate all’offerta formativa, gli studenti hanno poi presentato un progetto teatrale da loro svolto con il “Circolo di Piazza Alta” di Sarnano, alla presenza della Presidente Sig.ra Claudia Pasimeni, con la proiezione dello spettacolo portato in scena.

L’evento si è concluso con momenti di festa in musica grazie alla partecipazione del gruppo musicale “L’Enigmatico mondo del Conte Cinelli” di Sarnano e con l’emozione di sentirsi parte della comunità scolastica del “Gentili”.



L’Istituto “Alberico Gentili” ringrazia l’amministrazione comunale di Sarnano per la concessione della sala congressi, gli ospiti intervenuti e il personale scolastico per il prezioso contributo alla riuscita dell’evento.