Il libro per ragazzi e ragazze “La mia amica Guty” (Giaconi Editore) di Daniela Zepponi, illustrato da Riccardo Messi, approda alla Piccola Libreria della Marche di Recanati: all’interno della rassegna “Gocce – Libri per crescere” dedicata ai giovanissimi lettori e alle giovanissime scrittrici.

«Scopriremo la storia di una magica goccia d’acqua – si legge nella presentazione dell’iniziativa – che in un giorno di pioggia diventa amica della piccola Matilde, narrandole la sua lunga e affascinante vita. Tornando a trovarla a più riprese nel corso dell’anno, ogni volta con una storia diversa, Guty le parla del ciclo dell’acqua, di quanto sia importante per la vita, di come la storia stessa dell’uomo dipenda da lei. Insieme a Guty si scopriranno libri fantastici, mostri, leggende e animali marini, ma si scoprirà anche che lei ha bisogno del nostro aiuto».

L’appuntamento è per sabato 18 novembre alle 18 nella Piccola Libreria delle Marche, in piazza G. Leopardi a Recanati, insieme all’autrice e all’illustratore, che curerà anche un laboratorio creativo per i più piccoli. Ingresso gratuito.

Daniela Zepponi, marchigiana, digital strategist e blogger è mamma di Tommaso e Matilde. Ha alle spalle una formazione classica, una laurea in Scienze della Comunicazione e un Master universitario in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio letterario, documentario e vocale. Dal 2013 è freelancer e si occupa di comunicazione digitale: collabora con Enti pubblici e aziende private. Nel 2015 ha aperto il blog “C’era una mamma”: un luogo virtuale dove con rispetto e accoglienza ci si confronta sulla maternità.

Riccardo Messi è musicista, illustratore ed artista a tutto tondo. Organizza e cura laboratori di illustrazione e di fumetto in tutte le Marche.