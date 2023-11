Uscire dalla propria comfort zone, mettersi in gioco, disconnettersi dal cellulare, vivere esperienze completamente nuove, organizzarsi insieme a persone mai viste, ricevere fiducia, poter essere se stessi senza giudizi, stare all’aria aperta e vivere la natura fino in fondo.

il Wild Week è l’esperienza che hanno fatto diciotto ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni delle province di Ancona e Macerata alla Riserva Ripa Bianca di Jesi.

Procurarsi la legna e preparare un falò, organizzarsi per cucinare sul fuoco con bastoni di legno, visitare la Riserva al buio di notte e viver la natura con un’altra prospettiva, dormire in sacco a pelo per terra all’interno del Centro Natura, orientarsi con una mappa e risolvere enigmi per trovare un’immagine nascosta.

«Ma l’esperienza per i ragazzi e le ragazze wild – si legge in una nota degli organizzatori – è stata ancora più profonda: sono partiti ognuno con le proprie individualità e timori e collaborando insieme, condividendo esperienze si sono ritrovati gruppo e comunità, come se si conoscessero da sempre. E’ scattata una scintilla, i fili invisibili si sono riconnessi. Nell’esperienza ci si ritrova tutti nella stessa condizione: la natura non giudica, non dà voti e nella sua semplicità lascia il segno, facendo ritrovare il proprio posto nel mondo».

Vista l’esperienza molto positiva il wild week-end sarà riproposto il 25/26 novembre. La partecipazione è completamente gratuita grazie a un finanziamento della Regione Marche. Per informazioni 3346047703.