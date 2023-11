La Croce Verde di Macerata apre le porte della propria sede in via Indipendenza 12 per la 3* edizione delle “Croceverdiadi” al fine di spiegare il mondo del soccorso attraverso i giochi dei bambini e delle bambine. L’appuntamento è in programma domenica 19 novembre dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.

Sarà a tutti gli effetti una vera e propria festa della famiglia dove i bambini e le bambine potranno prendere visione e toccare con mano i mezzi di soccorso, guidare miniambulanze e macchinette elettriche e al termine verrà consegnata loro la “patente del piccolo soccorritore”

Per i bambini e le bambine che lo vorranno, sarà in funzione anche lo stand del ” banca del giocattolo” dove i giochi in buono stato donati a Natale dai bambini e dalle bambine maceratesi potranno essere riutilizzati da chi ne farà richiesta richiesta in cambio di una piccola offerta che sarà devoluta al “pronto soccorso della solidarietà” di via Lorenzoni.

Per i genitori verranno impartite nozioni di disostruzione pediatrica e di primo soccorso. Sono previsti premi in denaro per le scuole che invieranno più bambini e bambine. Ingresso libero.