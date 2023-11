Hanno rielaborato scorci di Corridonia ispirandosi ai lavori di Silvio Craia. In occasione della mostra antologica su Craia hanno portato avanti un progetto coordinato dai docenti Michele Gentili e Claudio Croci. E’ stato il maestro a premiare gli studenti e le studentesse dell’istituto Manzoni – Lanzi di Corridonia. Con lui i consiglieri regionali Renzo Marinelli e Giovanni Borroni insieme all’assessore comunale Massimo Cesca.

Gli studenti e le studentesse premiati sono stati: Emma Nardi e Sara Rastelli della 3°B, Sara Vecchi della 3° C, Tommaso Diamanti 3E ed Elisa Mariani della 3° D. Ognuno è stato premiato personalmente dal maestro Silvio Craia con una sua opera, mentre l’assessore Massimo Cesca per conto dell’amministrazione comunale ha donato una pennetta contenente un bellissimo musical con la storia cittadina realizzato dalla Compagnia della Marca.

Alla premiazione erano presenti anche i curatori della mostra, David Miliozzi, Mario Montalboddi e Bruno Mariani, l’assessore alle politiche giovanili Gemma Acciarresi, i docenti curatori del progetto Michele Gentili e Claudio Croci insieme alla dirigente scolastica Daniela Smorlesi, quest’ultima ha evidenziato la positiva collaborazione con l’amministrazione comunale e con le realtà cittadine nel realizzare progetti molto utili nella formazione.

«Grande apprezzamento – si legge in una nota dell’assessore Massimo Cesca – per l’iniziativa da parte dei consiglieri Marinelli e Borroni che hanno evidenziato l’importanza di queste iniziative per il rilancio culturale, economico e sociale delle città, in particolare dell’entroterra e che certamente saranno sostenuti in tutti i modi anche dalla regione Marche. La straordinaria mostra di Silvio Craia e tutte le opere realizzate dai ragazzi e dalle ragazze dell’Istituto Manzoni-Lanzi, saranno visitabili nella Palazzina Liberty di piazzale della Vittoria a Corridonia fino al 30 novembre, tutti i sabati e domeniche e su prenotazione durante la settimana.

Molto positivo che diverse scuole stanno contattando i curatori per portare gli studenti a visitare la mostra e che molti artisti, alcuni anche provenienti da altre nazioni, siano venuti a Corridonia appositamente per ammirare le opere di Silvio Craia, protagonista assoluto degli ultimi settanta anni di storia dell’arte contemporanea. Come amministrazione siamo grati ed orgogliosi di aver iniziato il progetto di rigenerazione urbana tramite l’arte contemporanea con le opere del nostro illustre concittadino».

(Foto di Graziano Romanella)