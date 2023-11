Gli alunni e le alunne delle classi quinte dell’Ite “Gentili” di Macerata hanno incontrato in aula magna il professor Emanuele Frontoni, ordinario di Informatica all’Università di Macerata, attivissimo nel settore della ricerca sull’Intelligenza artificiale, sull’analisi del comportamento umano, della realtà aumentata, degli spazi sensibili e delle digital humanities: un vero e proprio membro della comunità scientifica internazionale che ha condiviso le proprie esperienze e ricerche con i giovani dell’Ite.

«Il professor Frontoni – si legge in una nota della scuola – con uno stile comunicativo coinvolgente ed appassionante ha guidato il pubblico attraverso le criticità che le nuove tecnologie, relative all’Intelligenza artificiale, possono creare in questo mondo sempre più connesso; in particolare sono stati approfonditi due temi delicati, quello relativo alle notizie false fatte girare in rete ed il problema del Cyberbulismo: il professore ha fatto toccare con mano le possibili forzature che sono già causa di confusione sul web e come possano essere evitate. La dirigente scolastica Alessandra Gattari, tra i ragazzi e ragazze in platea, ha sottolineato l’importanza di questo incontro che si pone come ponte nei percorsi di Educazione civica e prevenzione al Cyberbullismo, contribuendo allo sviluppo di una coscienza critica nei ragazzi e nelle ragazze che abbia anche un riscontro etico: quello di saper usare nel modo più giusto questi potenti mezzi». Il coronamento di una mattinata entusiasmante è stata la richiesta da parte dei giovani studenti al Prof. Frontoni di partecipare ad una assemblea d ‘Istituto per condividere queste tematiche anche col resto degli alunni e delle alunne ed il docente non mancherà.