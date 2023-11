Si è svolto giovedì il viaggio al centro delle istituzioni italiane ed europee degli studenti e delle studentesse iscritti ai percorsi “Economico-Giuridico” e in “Beni culturali e Turismo” del liceo “G. Leopardi” di Macerata.

Accompagnati dai professori Canullo, D’Amico, Farinelli e Giuttari, gli alunni e le alunne si sono infatti recati a Roma per visitare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. È stato così possibile entrare in contatto con la vasta collezione di opere d’arte contemporanea lì esposta, nata nel 2000 su iniziativa dell’allora Segretario generale ambasciator Umberto Vattani, e con alcuni tra i documenti più preziosi custoditi all’interno dell’Archivio storico della Farnesina.

Nel pomeriggio, mentre gli studenti e le studentesse del percorso in “Beni culturali e Turismo” attraversavano la città alla ricerca dei luoghi del potere, dal Palazzo di Giustizia a Palazzo Madama, da Montecitorio a Palazzo Chigi sino al Quirinale, gli alunni e le alunne del “Giuridico-Economico” si sono recati all’Europa Experience David Sassoli, dove hanno simulato, attraverso un gioco di ruolo, i lavori interni del Parlamento europeo.

«Una giornata ricca di emozioni – fa sapere la scuola – con il privilegio di poter accedere all’interno di istituzioni che governano i processi decisionali italiani ed europei».