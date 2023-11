Anche i satelliti Starlink sembrano essersi messi al servizio della lanternata di San Martino. La tradizionale iniziativa si è svolta sabato all’abbadia di Fiastra organizzata dall’associazione “Genitori&Figli, per mano”.

Le famiglie partecipanti si sono munite delle cosiddette borse di San Martino, delle lanterne fatte a casa e dei mantelli.

La “borsa di San Martino” da tradizione contiene la frutta di stagione e frutta secca o dei tipici dolci di castagne o sanmartiniani o i biscottini a forma di sole, luna e stelle, portatori di luce, a fare da viatico all’atmosfera di Natale.

Dopo diverse canzoni dedicate alla ricorrenza, usando il kamishibai e si è inscenata la storia di San Martino, soldato romano che nonostante le derisioni dei commilitoni dona la metà del suo mantello al mendicante sconosciuto che stava tremando di freddo.

L’ evento è stato memorabile sia per i piccoli sia per i grandi e tutti hanno potuto prendere tanti spunti diversi, a partire da quello dell’importanza dei piccoli gesti di gentilezza che possono portare ai grandi cambiamenti.

La curiosità: oltre ai numerosi figuranti dell’epoca romana, è stata anche lo spettacolo al quale i bambini e le bambine hanno assistito guardano il cielo, ossia il trenino di satelliti Starlink di Elon Musk che sembravano essersi messi al servizio della lanternata di San Martino per la quale le stelle sono una componente simbolica notevole.