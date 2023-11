Gli studenti e le studentesse dell’Istituto “Giuseppe Garibaldi” di Macerata hanno incontrato, all’interno della scuola, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Macerata. L’incontro, promosso dalle professoresse Carla Fammilume e Maria Stefania Migliozzi, referenti per l’inclusione e inserito nell’articolato progetto di Istituto “A scuola di Vita”, ha coinvolto tutte le classi seconde.

Al centro delle attività i temi della sicurezza e della prevenzione, utili a fornire informazioni sulle prassi da adottare in situazioni di emergenza; al tempo stesso si è trattata di una lezione che puntava a formare ed educare i giovani a comportamenti improntati alla solidarietà, alla collaborazione e all’autocontrollo.

«L’Istituto Agrario – si legge in una nota della scuola – da tempo, promuove attraverso attività condivise un percorso multisettoriale di riflessione sulla diversità, per affrontare il complesso tema dell’inclusione su più piani: partire dall’esperienza individuale per poi ampliarsi a una scala sociale, con attività di sensibilizzazione».