Riparte al teatro Annibal Caro la dodicesima edizione di “A teatro con mamma e papà”, la rassegna interamente dedicata ai bambini. Saranno sei gli appuntamenti, dal 26 novembre al 24 marzo, tutti di domenica pomeriggio, con inizio alle 17 e prenotabili da oggi. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla cultura, da “Teatri di Civitanova” e da “Proscenio Teatro”, per la direzione artistica di Marco Renzi.

«Nell’ambito della ricca programmazione culturale che la Città di Civitanova offre nella stagione 2023/2024 – ha detto il sindaco e assessore alla Cultura Fabrizio Ciarapica – accanto alle proposte di teatro e danza, si conferma anche quest’anno una bella stagione di spettacoli pensati per i bambini e le loro famiglie. Sei appuntamenti con formazioni di assoluta e comprovata professionalità, tutte con anni di lavoro nei vari teatri d’Italia, un certificato di qualità tanto più necessario quando si mettono in campo proposte che riguardano non solo lo spettacolo ma anche la crescita e la formazione dei più giovani». Il cartellone si apre domenica 26 novembre con Il lupo e i sette capretti della compagnia “Accademia perduta -Romagna teatri” di Ravenna. Si prosegue il 10 dicembre con Jack e il fagiolo magico della compagnia “Fratelli di taglia” di Riccione.

Si prosegue nel nuovo anno domenica 21 gennaio con La favola delle nuvole e del profumo, ultima produzione di Proscenio. Domenica 18 febbraio, passato il Carnevale, è la volta de Il mago Oscar nel paese delle meraviglie della compagnia “Florian Metateatro” di Pescara. Domenica 3 marzo è la volta de La principessa sul pisello della compagnia “Stivalaccio Teatro” di Vicenza e si chiude il 24 marzo con La capra ballerina presentato dalla compagnia “Granteatrino” di Bari. La campagna abbonamenti è aperta fino alle ore 12 di venerdì 17 novembre e consente un grande risparmio sul prezzo del biglietto. Ingresso unico singolo spettacolo (grandi e piccoli) 6,50 euro, abbonamento a sei spettacoli 33 euro.